Рим, 3 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Итальянские СМИ в среду, 3 ноября, опубликовали совместную фотографию министров иностранных дел и экономического развития Луиджи Ди Майо и Джанкарло Джорджетти.

(сс) Free-Photos Пицца

Члены правительства были сфотографированы во время поедания пиццы в одном из римских кафе.

Ди Майо является одним из руководителей популистского «Движения 5 звезд», Джорджетти — правой «Лиги». Обе партии входят в правящую «широкую коалицию», однако на публичном уровне отношения между структурами весьма напряженные.