Вашингтон, 3 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Стелс-эсминцы класса Zumwalt станут первыми боевыми кораблями, на борту которых будут размещены гиперзвуковые ракеты, сообщает 3 ноября пресс-служба ВМС США.

Official U.S. Navy Page Эсминец Zumwalt ВМС США

По утверждению американских военных, если демонтировать с этих кораблей 155-мм артиллерийские установки, то можно будет разместить на каждом эсминце не менее 12 гиперзвуковых ракет.

Сейчас два таких корабля — USS Zumwalt и USS Michael Monsoor — построенных с применением композитных материалов с малой радиолокационной заметностью, вооружаются 20-ю универсальными пусковыми установками Mk-57, пригодными для запуска противоракет SM-2 Block IIIA и крылатых ракет Tomahawk.

Как сообщало ИА REGNUM, создание гиперзвуковых ракет в США остаётся на начальной стадии испытаний прототипов отдельных элементов и материалов. На этом фоне Пентагон уже устроил «шоу» с расквартированием в районе Вашингтона воинских частей, которые когда-нибудь получат на вооружение гиперзвуковые ракеты.