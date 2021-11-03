Милан, Италия, 3 ноября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. До конца 2021 года будет проведен «программный съезд» итальянской партии «Лига», сообщил в среду, 3 ноября, лидер партии Маттео Сальвини.

Facebook.com/salviniofficial Маттео Сальвини

В мероприятии примут участие представляющие партию мэры, губернаторы, депутаты, члена Европарламента и правительства.

Рейтинг «Лиги» в настоящее время составляет около 20% — чуть выше, чем во время последних национальных выборов 2018 года, и почти вдвое ниже, чем во время выборов в Европарламент в 2019 году. Партия входит в «широкую коалицию» под руководством премьер-министра Марио Драги вместе с леволибералами и популистами.