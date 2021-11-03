Рим, 3 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Комиссия по здравоохранению сената Италии в среду, 3 ноября, отклонила предложение оппозиционной партии «Братья Италии» изучить деятельность системы здравоохранения и качество борьбы с эпидемией коронавируса.

Georg Schelbert Сенат Италии

Такая проверка может быть проведена не ранее, чем в Италии будет снят режим ЧС, полагают руководители комиссии.

В настоящее время режим ЧС действует до 31 декабря 2021 года, предполагается, что он будет продлен еще как минимум на три месяца.