Рим, , 21:48 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии выявили 9 граждан, предъявлявших фальшивые «антикоронавирусные сертификаты» для доступа в общественные пространства, передают национальные СМИ в среду, 3 ноября.

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Среди них был и известный в Италии актер Пиппо Франко. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении врача общей практики из Рима.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.