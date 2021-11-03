Копенгаген, , 21:47 — REGNUM На территории Дании зафиксированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает 3 ноября министерство продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании.

Птичий грипп

По данным ведомства, вспышка выявлена на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве 1 ноября.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 зафиксирована в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, поголовье которых насчитывает около 28 тыс. птиц.

«Датское управление ветеринарии и продовольствия установило запретные зоны в три и 10 км вокруг хозяйства и принимает меры для предотвращения распространения инфекции», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, 3 ноября в том же муниципалитете была зафиксирована еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

По информации датских властей, с сентября 2021 года в странах Европы выявлено более 50 вспышек гриппа H5N1 у диких птиц.

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