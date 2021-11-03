Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Студия Illumination снимет мультфильм про Донки Конга, персонажа одноимённой франшизы компании Nintendo. Об этом 3 ноября пишет издание DTF.

Стенд Nintendo на E3 Sergey Galyonkin

По данным СМИ, главного героя озвучит актёр Сет Роген. Другие подробности производства мультфильма пока не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что Illumination сняла мультфильм об итальянском водопроводчике Марио, голос которому подарил актёр Крис Пратт. Проект выйдет 21 декабря 2022 года.

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