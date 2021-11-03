Вашингтон, 3 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Студия Illumination снимет мультфильм про Донки Конга, персонажа одноимённой франшизы компании Nintendo. Об этом 3 ноября пишет издание DTF.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

По данным СМИ, главного героя озвучит актёр Сет Роген. Другие подробности производства мультфильма пока не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что Illumination сняла мультфильм об итальянском водопроводчике Марио, голос которому подарил актёр Крис Пратт. Проект выйдет 21 декабря 2022 года.