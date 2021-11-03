Приштина, , 22:01 — REGNUM В Косово 3 ноября состоялось первое заседание рабочей группы по составлению и завершению законопроекта по процессу веттинга правоохранительной системы, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi,

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org

Веттинг — проверка прошлого чиновников на предмет причастности к коррупции и наличия связей с организованной преступностью. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу назвала данную процедуру ключом к созданию справедливой правоохранительной системы.

Поскольку для принятия законодательства о веттинге необходимо получить одобрение 2/3 парламента, а нынешняя правящая коалиция имеет в распоряжении лишь 68 из 120 голосов, на текущей неделе Хаджиу пригласила парламентские группы к обсуждению законопроекта.

Альбулена Хаджиу «Каждый гражданин без исключения имеет право на систему правосудия, которая борется с коррупцией, каждый гражданин имеет право на систему правосудия, которая была бы независима от различных факторов и эффективно отправляет правосудие. К сожалению, состояние, в котором сегодня находятся судебная система и прокуратура, было вызвано недостаточной независимостью от внешнего влияния и отсутствием прозрачности и отчетности. Поэтому граждане постановили о проведении реформы правоохранительной системы и веттинге, который является ключом к долгосрочному успеху этой инициативы».

Читайте ранее в этом сюжете: В минюсте Косово пообещали проверить прошлое и албанских, и сербских судей