Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Косово 3 ноября состоялось первое заседание рабочей группы по составлению и завершению законопроекта по процессу веттинга правоохранительной системы, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi,

Vetevendosje.org Альбулена Хаджиу

Веттинг — проверка прошлого чиновников на предмет причастности к коррупции и наличия связей с организованной преступностью. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу назвала данную процедуру ключом к созданию справедливой правоохранительной системы.

Поскольку для принятия законодательства о веттинге необходимо получить одобрение 2/3 парламента, а нынешняя правящая коалиция имеет в распоряжении лишь 68 из 120 голосов, на текущей неделе Хаджиу пригласила парламентские группы к обсуждению законопроекта.