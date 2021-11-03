Скопье, , 21:56 — REGNUM Профсоюз македонских полицейских 3 ноября опубликовал публичное обращение к властям, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Полиция 44.мвд.рф

Как сообщается, сутью обращения является требование включить прибавки к заработной плате в проект бюджета.

Читайте также: Правительство Северной Македонии «втихую» приняло бюджет на 2022 год

Этот законопроект был одобрен правительством в дни тишины перед местными выборами, 30 октября, и был опубликован лишь спустя три дня министром финансов Фатмиром Бесими.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Македонии заявили, что Заев не будет тянуть с отставкой