Москва, 3 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Вера Маркович, бывшая девушка и менеджер рэпера Мирона Фёдорова (известен как Oxxxymiron и Оксимирон), высказалась относительно его трека «Кто убил Марка?». Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 3 ноября.

Игорь Клепнев Рэпер Oxxxymiron

«Эта «исповедь» — просто верх цинизма, лицемерия и нарциссизма», — прокомментировала сингл Маркович. В своём посте она обвинила Оксимирона в «искажении фактов», «спекулировании актуальными темами», а также в том, что он состоял с ней в отношениях, будучи женатым, когда ей было всего 15 лет.

Маркович также обвинила рэпера в постоянных изменах и эмоциональном насилии. После этого, по её словам, она девять лет страдала от «хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами», и на протяжении семи лет проходила терапию. «Ты взрослый мужчина, который переломал слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело», — объяснила Вера Маркович мотив своего комментария.

Пост Веры Маркович был удалён. Как отмечают телеграм-каналы, его заблокировали по жалобе пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оксимирон выпустил трек-исповедь «Кто убил Марка?». В нём он рассказал свою версию конфликта с рэпером Жиганом, а также то, как он рефлексировал на эту тему в течение последних десяти лет.