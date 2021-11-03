Минск, , 21:23 — REGNUM Минтранс Белоруссии создаёт специальную комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», который 3 ноября потерпел катастрофу под Иркутском. Белорусская государственная авиакомпания отказывается комментировать инцидент.

Ан-12 (сс) Papas Dos

По данным МЧС России, на борту белорусского самолёта находились семь человек. По неофициальной информации, все они погибли.

Белорусские госкомпании получили дополнительные возможности осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в России после того, как страны ЕС и их партнёры наложили санкции на белорусских авиаперевозчиков. Причиной стал инцидент 23 мая в воздушном пространстве Белоруссии: рейс «Афины-Вильнюс» ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Белорусские авиадиспетчеры по указанию спецслужб передали ложную информацию о якобы находящейся на борту бомбе, якобы заложенной членами исламского движения «Хамас». С борта были ссажены два пассажира — основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его сожительница и коллега по работе, гражданка России София Сапега.

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