Минск, 3 ноября 2021, 21:23 — REGNUM Минтранс Белоруссии создаёт специальную комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», который 3 ноября потерпел катастрофу под Иркутском. Белорусская государственная авиакомпания отказывается комментировать инцидент.
По данным МЧС России, на борту белорусского самолёта находились семь человек. По неофициальной информации, все они погибли.
Белорусские госкомпании получили дополнительные возможности осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в России после того, как страны ЕС и их партнёры наложили санкции на белорусских авиаперевозчиков. Причиной стал инцидент 23 мая в воздушном пространстве Белоруссии: рейс «Афины-Вильнюс» ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Белорусские авиадиспетчеры по указанию спецслужб передали ложную информацию о якобы находящейся на борту бомбе, якобы заложенной членами исламского движения «Хамас». С борта были ссажены два пассажира — основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его сожительница и коллега по работе, гражданка России София Сапега.
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