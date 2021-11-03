Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Военно-морские подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 25 октября удерживают танкер, следовавший под флагом Вьетнама, сообщает 3 ноября агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

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По утверждению АР, силовики Ирана, угрожая оружием, захватили в Оманском заливе танкер MV Sothys. ВМС США, следившие за инцидентом, не стали вмешиваться, так как судно зашло в территориальные воды Ирана.

Причины задержания судна, утверждает агентство, до сих пор не известны.

Стоит отметить, что 27 октября иранский телеканал IRIB сообщил, что подразделения КСИР предотвратили попытку военных США захватить иранский танкер с нефтью в Оманском заливе и перекачать находившуюся на его борту нефть на другое судно.

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