Курган, 3 ноября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В Курганской области с 8 по 14 ноября 2021 года в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции вводится ряд запретов. Об этом сообщает 3 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет

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Запрещается нахождение несовершеннолетних на объектах, где предоставляются развлекательные и досуговые услуги. Также запрещено проведение развлекательных мероприятий в организациях общественного питания. Введён запрет на спортивные мероприятий.

С 8 по 14 ноября 2021 года закрываются организации культурной сферы регионального и муниципального подчинения — они переходят на режим онлайн работы. Прекращается предоставление гражданам услуг в сфере физической культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях.