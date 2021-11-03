Лондон, 3 ноября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Цена на газ на европейском рынке за один день торгов выросла на 17,5%, превысив $950 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures в среду, 3 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На максимуме стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского хаба TTF достигала $957 за тысячу кубометров, а к закрытию торгов она составила $952,5, что на 17,5% выше расчётной цены предыдущего дня.

Цены на газ в Европе растут на фоне новостей о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на 2022 год.

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