Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Китай имеет возможность довести к 2030 году численность своего ядерного арсенала как минимум до одной тыс. боезарядов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом указано в прогнозе Пентагона, опубликованном 3 ноября и переданном на рассмотрение Конгресса США.

«Ускоряющиеся темпы ядерного вооружения КНР могут привести к тому, что КНР будет иметь к 2027 году до 700 ядерных боезарядов, готовых для применения. КНР, вероятно, намерена обзавестись по меньшей мере 1 тыс. боеголовок к 2030 году. Это больше тех темпов и численности, которой прогнозировался в 2020 году», — отмечается в отчете Пентагона.

Напомним, в аналогичном документе, представленном военными США в сентябре 2020 года, сообщалось, что ядерный арсенал Китая, оценивался на тот момент в 200 с небольшим боезарядов и может увеличиться за следующие 10 лет десятилетия по меньшей мере вдвое.

Кроме того, Пентагон заявил, что Китай, «возможно, уже создал» основу ядерной триады.

«В следующее десятилетие КНР намерена модернизировать, диверсифицировать и расширять свои ядерные силы. КНР вкладывает средства в создание платформ доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также строит инфраструктуру, необходимую для крупного расширения своих ядерных сил», — полагает военное ведомство США.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерный арсенал США на сегодняшний день насчитывает 3750 боезарядов, из которых развернутыми для применения являются 1389 боеголовок.

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