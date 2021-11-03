Лондон, 3 ноября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. 2 ноября портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков десятого тура Английской Премьер-лиги 2021/22. В сборную вошли сразу три футболиста лондонского «Арсенала»: Аарон Рамздейл (8.6), Габриэл (8.0) и Эмиль-Смит Роу (8.0). Самой высокой же оценки (9.9) удостоился латераль «Челси» и сборной Англии по футболу Рис Джеймс, отметившийся во встрече с «Ньюкаслом» двумя забитыми мячами.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

В текущем сезоне Рис Джеймс принял участие в одиннадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.

Помимо вышеперечисленных футболистов, в символическую сборную вошли Кайл Уайт-Питерс («Саутгемптон», 7.9), Макс Килман («Вулверхэмптон», 8.4), Бен Джонсон («Вест Хэм», 8.4), Конор Галлагер («Кристал Пэлас», 9.4), Деклан Райс («Вест Хэм», 9.0), Максвелл Корне («Бернли», 8.2) и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 8.5).