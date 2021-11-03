Сургут, Югра, , 20:59 — REGNUM В Сургутский городской суд (ХМАО) поступило дело в отношении двух учителей физической культуры, которые обвиняются которые в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В бассейне Lars Plougmann

Следствием установлено, что два учителя физической культуры не обеспечили охрану жизни и здоровья учеников во время урока плавания в бассейне 3 февраля 2021 года. Педагоги оставили без присмотра малолетнего ребёнка в бассейне, хотя обязаны были вести постоянный контроль за поведением и местонахождением детей.

Объём уголовного дела на момент поступления дела в суд составляет 11 томов. Решается вопрос о назначении даты начала судебного разбирательства.