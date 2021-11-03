Ташкент, 3 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Глава правительства Узбекистана отстранил от должности главу Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и коммуникаций «за непродуманные действия», сообщает 3 ноября Узньюс со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Глава «Узкомконтроля» Зияев Голибшер Мелибоевич отстранен от занимаемой должности за непродуманные действия», — говорится в распоряжении правительства, которое стало известно изданию.

Как сообщалось ранее, 3 ноября Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ограничила в Узбекистане работу соцсетей Instagram, Facebook, «Мой мир», «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Telegram и другие.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по всей видимости решение «Узкомконтроля» возмутило, в первую очередь, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который, вероятно и дал поручение правительству наказать виновных в нарушении работы соцсетей.

Известно, что новый президент, в качестве источников информации о жизнедеятельности республики, использует СМИ и соцсети, ввиду не совсем полного доверия своему окружению, что является небезосновательным .

Доказательством этому, в частности, служит недавние высказывания президента о необходимости сохранения и преумножения зеленых зон в городах страны, а также деревьев в целом.

Кроме того, президент Мирзиёев запретил точечное строительство в столице и указал, что развитие Ташкента должно двигаться в строну востока, а именно на незанятые постройками территории.

Вышеуказанные темы глубоко волнуют граждан страны и соцсети полны возмущениями касательно вырубки деревьев, уничтожения зеленых зон и стихийных застроек. Новые инициативы президента созвучны с пожеланиями граждан, которые они выражают в социальных сетях.