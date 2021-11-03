Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Косово 3 ноября после семилетнего перерыва был повторно открыт таможенный терминал в Трепче, на северо-западе края. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что в 2014 году Трепча была незаслуженно лишена этой территории.

Томаш Шуньог

Решение Курти поприветствовал на своей странице в социальной сети Twitter глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог. По словам представителя ЕС, глава о таможенных пунктах была одной из ключевых рекомендаций отчета Европейской комиссии по Косово.

Глава Трепчевского комбината Агрон Лугалиу 3 ноября заявил, что отсутствие таможенного терминала на предприятии годами осложняло ведение бизнеса в Косово.