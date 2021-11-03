Скопье, , 22:13 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев не явился 3 ноября на судебное заседание, на котором рассматривался поданный им же иск о клевете. Об этом сообщил заместитель председателя самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ Александр Николовски.

Зоран Заев Securityconference.de

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, оппозиционер обвинил политика в причастности к громкому коррупционному делу «Рэкет», в ходе которого лишилась своего поста Катица Янева — глава Специальной прокуратуры.

По словам Неделковского, у Заева нет никаких шансов выиграть судебный процесс против него.

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