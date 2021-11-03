Ханты-Мансийск, 3 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Югре зафиксирован значительный рост гибели копытных животных при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает служба по контролю в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Лоси на автодороге

За октябрь 2021 года гибель пяти крупных копытных животных в результате ДТП в которых пострадали люди. Все аварии произошли в тёмное время суток.

Автомобилистов просят обращать внимание на трассах на предупреждающие знаки «Дикие животные». В этих местах наиболее вероятен выход лося на проезжую часть.

«Помните: у лося и оленя заднего хода нет!» — предупреждают в ведомстве.

Кроме того, за уничтожение одной особи лося, даже неумышленное, взыскивается ущерб в размере 80 тыс. рублей, отметили в службе.