Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, не смог добиться от суда смягчения меры пресечения и останется в СИЗО как минимум по 8 января 2021 года. Такое решение 3 ноября принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Юрий Хованский в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в суде Хованский просил дать ему возможность встретить Новый год дома, с семьей, избрав домашний арест или другую меру, не связанную с заключением под стражу. Обвиняемый сообщил, что активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд.

Защитник блогера заявил, что следствие не предоставило доказательств того, что Хованский скроется или будет как-то препятствовать расследованию, просил избрать его подзащитному домашний арест.

Однако следователь настаивал на продлении ареста блогера, срок «стражи» для которого истекал 8 ноября, поскольку следствию необходимо получить заключения по ряду ранее назначенных экспертиз, получить ответы на поручения, выполнить иные следственные действия.

В итоге суд вынес постановление о продлении меры пресечения Хованскому в виде заключения под стражу.

Юрия Хованского задержали в июне 2021 года в Санкт-Петербурге. Основанием послужила видеозапись, на которой тот исполняет песню про «Норд-Ост» на тему теракта на Дубровке 23−26 октября 2002 года, при котором погибли более ста заложников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Хованскому грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

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