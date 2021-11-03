Милан, Италия, , 20:41 — REGNUM 3 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан Сиро)» футбольный клуб «Милан» сыграет с «Порту». Матч пройдет в рамках четвертого тура группы B Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Милан» (расстановка 4−2-3−1): Чиприан Тэтэрушану — Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Тео Эрнандес — Сандро Тонали, Исмаил Беннасер — Рафаэл Леау, Браим Диас, Алексис Салемакерс — Оливье Жиру.

«Порту» (расстановка 4−4-2): Диогу Кошта — Заиду Сануси, Шансель Мбемба, Пепе, Жуан Мариу — Сержиу Оливера, Матеус Урибе, Луис Фернандо Диас, Отавиньо — Эванилсон, Мехди Тареми.

Бригада арбитров (Франция): Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Грингор.