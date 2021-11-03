Тирана, , 20:48 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 4132 человек выявлен 571 новый случай заражения коронавирусом, скончались трое больных COVID-19, выздоровели ещё 639 пациентов. Об этом сообщило вечером 3 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Река Вьоса Lovely277

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 186 793 случая заражения коронавирусом, 176 090 человек излечились, скончались 2940 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7763, из них 4037 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 170 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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