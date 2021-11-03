Тбилиси, 3 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Поствыборная горячка в Грузии еще не улеглась и страсти не утихли, но часть грузинского общества опять обратила взоры и стрелы критики к России. Интересная дискуссия завязалась вокруг информации СГБ о готовившемся похищении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которое якобы должны были совершить его соратники (по одной версии) или сотрудники спецслужб (по другой версии) во время его перевозки из Руставской тюрьмы в гражданскую больницу. Тему развили сторонники экс-президента и политизированная прозападная часть общества и в соцсетях же высказали предположение, что «похищение» Саакашвили готовилось чуть ли не по заказу президента России Путина. У части грузинских пользователей соцсетей пользователей подобная версия вызвала протест.

Грузия

«Разговоры о возможном похищении Саакашвили российским (осетинским) спецназом — вредительство, и в чьей голове оно зародилось?! Вы что, живете одним днем? Не видите, какой ущерб наносите этим Грузии? Не «Мечте» (правящей партии «Грузинская мечта»), а Грузии», — написал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Г.М. По его мнению, те, кто распространяет такие версии, пропагандируют миф о всесилии России. А именно это и нужно «запутавшейся армии людей, бросающих взоры в сторону Севера», заключил автор поста.

Дискуссию на тему «кремлевской пропаганды» развернула на своей странице журналист и редактор Тамара Черголеишвили, супруга одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия.

«Друзья, когда вы жалуетесь на несовместимость грузинского народа и демократии, Россия ведь утверждает то же самое, а как же вы думали?! Не хотят грузины демократию — это именно то, что утверждает Кремль. Может, когда вы смотрите сверху на «толпу», это дает вам какое-то облегчение в отчаянии, но не нужно стихийно распространять пропаганду Кремля», — воззвала автор поста к запутавшимся соотечественникам.

Пост посвящен ситуации после второго тура местных выборов, который, по данным ЦИК, в целом выиграла правящая партия Грузии. Оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов, запугивании и подкупе избирателей, что дало определенным политическим лидерам основания утверждать, что грузинский народ в основной массе далек от демократии.

«А что вначале — демократия или обогащение? Когда можно за 50 лари купить голос, в системе что-то смешивается. В одном исследовании говорится, что в год на душу населения должно приходиться хотя бы $5 или $6 тысяч, чтобы наступила демократия», — поделился знаниями пользователь А.Г.

«То, что граждане Грузии считаются прозападными, по моему мнению, совсем не отражает их стремления к западной цивилизации и ценностям. Это просто похоже на антироссийскую инерцию и поиски зонта безопасности. Запад — это прежде всего ценности, а потом уже всё остальное», — отметил С.Х.

А пользователь Г.В. коротко заключил: «То, что говорит Кремль, на 99% фейк и пропаганда. Всё остальное может быть правдой».

Тему отношений с Россией, точнее «экспорта русофобии», на своей странице в Facebook продолжил грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе.

«Время требует ясности в оценке 26-летней бессмыслицы. Грузия находится среди тех малоумных государств, которые сделали русофобию одним из видов экспорта и за это получили от Запада солидное финансирование. И еще продолжают получать! В грузинской официальной политике действовали акторы, которые были лишены ума и способности говорить о жизненно важных проблемах, о крайне опасном состоянии в российско-грузинских отношениях!», — отметил эксперт.

По его мнению, русофобия возникла от «жадности и жажды даровых денег, которая характерна для политической дегенерации».

«Нет сложнее и опаснее проблемы, чем отношения с Россией, так как опасность определяет искусственно замалчиваемый в Грузии вопрос в отношениях между государствами — безопасность и отношение к безопасности», — пишет Д. Гиорхелидзе.

По его же словам, Россия для Грузии — это проблема №1 во внешней политике и в обеспечении безопасности в долгосрочной перспективе. А для ее решения нужна не «российская ориентация», а соответствующая политика, двусторонние гарантии безопасности и доверие.