Скопье, , 21:22 — REGNUM В кабинете премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева опровергли сообщения СМИ о его намерении оттягивать свою отставку до декабря, чтобы получить шанс на одобрение начала переговоров о вступлении в ЕС.

Зоран Заев Gouvernement de la République de Macédoine

Как сообщает 3 ноября македонское новостное агентство Lokalno, в кабинете Заева назвали отставку «четким актом проявления ответственности».

Напомним, вечером 31 октября премьер-министр Северной Македонии заявил о своей отставке в социальных сетях, однако до сих пор официального прошения об отставке подано не было. В правительстве заявляют, что парламентское большинство стабильно.

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