В правительстве Македонии заявили, что Заев не будет тянуть с отставкой
Скопье, 3 ноября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В кабинете премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева опровергли сообщения СМИ о его намерении оттягивать свою отставку до декабря, чтобы получить шанс на одобрение начала переговоров о вступлении в ЕС.
Gouvernement de la République de Macédoine
Зоран Заев
Как сообщает 3 ноября македонское новостное агентство Lokalno, в кабинете Заева назвали отставку «четким актом проявления ответственности».
Напомним, вечером 31 октября премьер-министр Северной Македонии заявил о своей отставке в социальных сетях, однако до сих пор официального прошения об отставке подано не было. В правительстве заявляют, что парламентское большинство стабильно.