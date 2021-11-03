Скопье, 3 ноября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В кабинете премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева опровергли сообщения СМИ о его намерении оттягивать свою отставку до декабря, чтобы получить шанс на одобрение начала переговоров о вступлении в ЕС.

Gouvernement de la République de Macédoine Зоран Заев

Как сообщает 3 ноября македонское новостное агентство Lokalno, в кабинете Заева назвали отставку «четким актом проявления ответственности».

Напомним, вечером 31 октября премьер-министр Северной Македонии заявил о своей отставке в социальных сетях, однако до сих пор официального прошения об отставке подано не было. В правительстве заявляют, что парламентское большинство стабильно.