Митровица, Сербия, 3 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi, вещающее преимущественно в Косово и Северной Македонии, 3 ноября опубликовало интервью с косовским сербом Миоградом Миличевичем, проживающим в Северной Митровице с 1999 года.

Photo Balkan Косовская Митровица

Мужчина, общаясь с журналистами, заявил, что политика так сильно повлияла и на сербов, и на албанцев, что они стали менее человечными из-за мышления политическими категориями.

По словам Миличевича, то, что произошло в девяностые годы, не должно повториться с новыми поколениями сербов и албанцев. До войны Миличевич жил в Приштине, после переехал на север Косово. Мужчина отметил, что за последние 20 лет его город изменился к лучшему.

Мужчина работает в организации AKTIV, задачей которой является улучшение межэтнических отношений в Косово. Организация работает на территории всего Косово — как с молодежью, так и с другими категориями населения.