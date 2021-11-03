Мадрид, , 19:57 — REGNUM 3 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Давид Алаба, Тони Кроос, Каземино, Лука Модрич, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненок, Тете, Майкон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Фернандо.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Орельен Бертомье и Бенджамин Паже.

Последний матч «Реала» и «Шахтера» завершился крупной победой «сливочных» со счетом 5:0. На данный момент «Реал» с двумя победами и шестью очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Шахтер», набрав лишь одно очко, расположился двумя строчками ниже.