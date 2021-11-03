Барселона, Испания, , 19:52 — REGNUM 3 ноября издание El Nacional сообщило, что Хави уже передал руководству «Барселоны» список футболистов, которых испанский специалист хотел бы видеть в составе «сине-гранатовых». В список входят полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и «Ред Булл Лейпцига» Дани Ольмо и форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

«Барселона» официально объявит о назначении Хави на пост нового главного тренера команды 8 ноября.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» нашло спонсоров, способных обеспечить «сине-гранатовых» средствами для подписания Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в десяти матчах «Боруссии» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Дани Ольмо находится в трансферном списке каталонской команды еще с Чемпионата Европы 2020. Ольмо, являясь ключевым игроком сборной Испании, дошел с «красной фурией» до полуфинала турнира.