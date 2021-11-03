Москва, 3 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Фрукты и овощи, яйца и мясо кур наиболее существенно подорожали среди продуктов питания в России в октябре. Об этом сообщает 3 ноября Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Согласно данным ведомства, за минувший месяц цены на огурцы выросли на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%. Куриные яйца стали дороже на 12,7%, мясо кур — на 5,5%

Среди прочих продовольственных товаров подорожали мороженые кальмары — на 4,2%, гречневая крупа — на 3,2%, куриные окорочка — на 2,8%, солёная сельдь и кулинарные изделия из птицы — на 2,2%, пшеничная мука — на 2,1%, макаронные изделия — на 1,9%, мороженые креветки, сметана, молоко, рис, горох и фасоль — на 1,8%, мясной фарш — на 1,7%, овсяные хлопья «Геркулес», свинина, копчёные продукты из мяса и птицы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,6%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 2,5%, туалетное мыло — на 1,7%, хозяйственное мыло — на 1,2%, туалетная бумага — на 1,%, дезинфицирующие средства для поверхностей — на 0,9%, детские подгузники — на 0,8%, пелёнки для новорожденных, женские гигиенические прокладки, зубные пасты и щётки, стиральные порошки, антисептики для рук, сухие корма для домашних животных — на 0,2−0,7%.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в октябре выросли на 1,11% по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с начала года — на 6,49%.