Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Мир входит в период трёх полюсов силы, центрами которых выступают Россия, Китай и США, заявил 3 ноября председатель объединенного Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, выступая на форуме по безопасности института Аспена.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы входим в трёхполюсный мир с Китаем и Россией в роли крупных центров силы. Все они являются великими державами», — сказал Милли.

По его мнению, стратегически мир стал менее стабильным чем в последние 50 лет, поэтому повышенное значение приобретает поддержание мира между великими державами.

Глава Комитета начальников штабов ВС США заявил, что Россия, Китай, США и другие страны должны быть «очень, очень осторожны» в плане действий в отношении друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милли посоветовал блоку НАТО поддерживать диалог с Россией и Китаем.

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