Нижневартовск, Югра, , 19:33 — REGNUM Житель Югры проиграл на бирже шесть миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Биржа Inzoloto.ru

В дежурную часть полиции в Нижневартовске обратился 47-летний местный житель с сообщением о том, что у него обманом похищено 5,9 млн рублей. Он увидел телевизионную рекламу заработка на инвестициях в Газпром, и решил поискать подобный заработок в интернете.

Вартовчанин нашёл на виртуальных просторах сайт, где играют на бирже, зарегистрировался и оставил свои данные. Через некоторое время вартовчанину перезвонил «менеджер», который рассказал о том куда и как инвестировать, а второй собеседник, позвонивший позже, представился Алексеем Михайловичем и персональным помощником в биржевой игре.

Следуя инструкциям Алексея Михайловича, вартовчанин создал электронный кошелёк и положил на него первые 11 тысяч рублей, а на следующий день добавил еще 100 тысяч накопленных рублей. В течение нескольких дней сумма, внесённая на брокерский счёт вартовчанина, росла и он даже вывел 96 тысяч рублей, что мотивировало его на дальнейшую игру. Мужчина, предвкушая прибыль, вкладывал не только личные накопления, но и оформил пять кредитов.

Когда его баланс на сайте стал показывать 12 млн рублей, счастливый «миллионер» решил вывести денежные средства со счёта, но уже не смог этого сделать, Алексей Иванович перестал выходить на связь. Общая сумма, отданная жителем Югры аферистам составила 5,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).