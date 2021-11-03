Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Свердловской области количество погибших от отравления суррогатным алкоголем достигло 35. Об этом пишут СМИ.

geralt Алкоголь

Как пишет Накануне.Ru, об этом заявил журналистам общественник Дмитрий Чукреев. По его словам, только за 30 и 31 октября скончались ещё четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре от отравления метиловым спиртом скончались 24 свердловчанина. Такие данные ранее сообщал Следственный комитет.