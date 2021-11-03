Дортмунд, Германия, 3 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. 3 ноября директор дортмундской «Боруссии» Майкл Цорк опроверг информацию о том, что клуб может покинуть 18-летний центральный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем: «Джуд сделал сознательный выбор в пользу «Боруссии». Здесь он сможет продолжить развиваться. У него все еще впереди», — цитирует Цорка итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Боруссия» (Дортмунд)

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем включен в список претендентов на звание Golden Boy 2021.

Беллингем перешел в «Боруссию» 23 июля 2020 года из «Бирмингема» за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 18-летнего футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Соглашение Беллингема со «шмелями» рассчитано еще на четыре года до конца сезона 2024/25.