Подгорица, 3 ноября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Французский дипломат Доминик Ваг заняла пост главы Миссии ОБСЕ в Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Ваг ранее работала в Алжире и Тунисе, а в Париже она участвовала в мирном процессе на Ближнем Востоке.

С 2012 по 2015 год она была генеральным консулом в Александрии во время «арабской весны», и была награждена кавалером Французского национального ордена за заслуги.

В качестве заместителя главы дипломатических представительств Французской Республики в Болгарии с 2015 по 2018 год Ваг курировала Механизм сотрудничества и проверки ЕС в отношении верховенства закона и борьбы с организованной преступностью.