Берлин, 3 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии признало успешными испытания комплексов активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства, установленных на немецких танках Leopard 2, сообщает 3 ноября израильская газета Globes.

Israel Defense Forces Израильский танк, оснащённый комлексом активной защиты Trophy

Уточняется, что испытания проводились в рамках соглашения между министерством обороны Израиля с германским военным ведомством.

Тестирование комплектов Trophy производилось совместно. В ем принимали участие представители компании-разработчика Rafael (Израиль) и немецкой фирмы Krauss-Maffei Wegmann (KMW), выпускающей бронетехнику.

По результатам испытаний было заявлено об успешных перехватах реактивных боеприпасов в 90% случаев.

Кроме того, сообщается, что израильское оборудование продемонстрировало эффективность при определении места, откуда производился выстрел по танку.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексы активной защиты (КАЗ) Trophy активно используются в армии Израиля, а также закупаются Пентагоном для установки на последние модификации основных боевых танков М1 Abrams.