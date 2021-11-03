Подгорица, , 19:22 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за последние 24 часа от ковида в Черногории умерли шесть человек, и в общей сложности было диагностировано 622 новых положительных случая инфекции. Самой молодой жертве ковида было 15 лет. Самому старшему пациенту было 90 лет.

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Общее количество смертей, связанных с ковидом, в Черногории с начала пандемии составляет 2119 человек. К 15:00 сообщалось о выздоровлении 440 пациентов.

Число активных случаев в стране составяет 4741.