Москва, , 19:22 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 25 октября по 1 ноября выросла на 12 копеек и составила 49,31 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на 28 копеек — до 51,30 рубля за литр.

По состоянию на 1 ноября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 46,37 рубля (+11 копеек за неделю), марки Аи-95 — 50,17 рубля (+11 копеек), марки Аи-98 — 58,05 рубля (+14 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 70 региональных центрах. Наиболее существенно он подорожал в Магадане — на 0,8%, Абакане и Чите — на 0,7%. Снижение цен на 0,1% зафиксировано в Рязани.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%.