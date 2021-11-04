4 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 11:27 — REGNUM В городе-герое Севастополе 4 ноября, в День народного единства, ожидают президента РФ Владимира Путина.

Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях — ожидается, что выступит с речью у мемориала к 100-летию окончания Гражданской войны и возложит цветы к памятнику. ИА REGNUM показывает читателям, как выглядит мемориал — сейчас здесь идёт подготовка к приезду президента.

Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов, торжественно открыли в Севастополе на берегу Карантинной бухты менее года назад — в апреле.

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перед мемориалом развёрнуты шатры Александр Полегенько © ИА REGNUM Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автором мемориала, который стал первым в России столь масштабным памятником жертвам Гражданской войны, выступил скульптор Андрей Ковальчук. Композиция собрана вокруг женской фигуры, символизирующей Россию и мать, а у подножия постамента фигуры солдат — братьев, разделённых Гражданской войной.

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

На рейде стоят боевые корабли Александр Полегенько © ИА REGNUM

На рейде стоят боевые корабли Александр Полегенько © ИА REGNUM

На рейде стоят боевые корабли Александр Полегенько © ИА REGNUM На рейде стоят боевые корабли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перед мемориалом развёрнуты шатры Александр Полегенько © ИА REGNUM Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Закат Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Закат Александр Полегенько © ИА REGNUM

Закат Александр Полегенько © ИА REGNUM Закат Александр Полегенько © ИА REGNUM