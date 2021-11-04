Александр Полегенько,
4 ноября 2021, 11:27 — REGNUM В городе-герое Севастополе 4 ноября, в День народного единства, ожидают президента РФ Владимира Путина.
Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях — ожидается, что выступит с речью у мемориала к 100-летию окончания Гражданской войны и возложит цветы к памятнику. ИА REGNUM показывает читателям, как выглядит мемориал — сейчас здесь идёт подготовка к приезду президента.
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов, торжественно открыли в Севастополе на берегу Карантинной бухты менее года назад — в апреле.
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перед мемориалом развёрнуты шатры
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автором мемориала, который стал первым в России столь масштабным памятником жертвам Гражданской войны, выступил скульптор Андрей Ковальчук. Композиция собрана вокруг женской фигуры, символизирующей Россию и мать, а у подножия постамента фигуры солдат — братьев, разделённых Гражданской войной.
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перед мемориалом развёрнуты шатры
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Закат
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Закат
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Закат
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Закат
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Закат
Александр Полегенько © ИА REGNUM