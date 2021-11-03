Подгорица, , 19:11 — REGNUM В Черногории 56,5 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 53,5 процента были ревакцинированы.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Первую дозу вакцины получили 258 337 человек или 41,7 процента, а вторую — 244 454 человека или 39,4 процента всего населения.

В Черногории 364 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 476 человек прошли ревакцинацию. Третью дозу за последние 24 часа получили 852 человека, а на данный момент всего 13 744 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.