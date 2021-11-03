Москва, , 19:10 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 21 октября по 1 ноября выросли в среднем на 0,21% после роста на 0,28% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала ноября, по оценке Росстата, составила 0,03%, а с начала года — 6,52%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,8%, гречневая крупа — на 1,3%, сахар-песок — на 0,9%, полукопчёные и вареёно-копченые колбасы, рис — на 0,8%, печенье — на 0,7%, мясо кур, сливочное масло — на 0,6%, пшеничная мука, пшено, хлеб, макаронные изделия — на 0,5%.

Говядина, варёные колбасы, сосиски и сардельки, маргарин, вермишель, шоколадные конфеты подорожали на 0,4%, молоко и жирный творог — на 0,3%, подсолнечное масло, сметана — на 0,2%, свинина, мороженая рыба и соль — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе огурцы стали дороже на 9,7%, помидоры — на 5,3%, картофель — на 1,4%, белокочанная капуста — на 0,1%. В то же время репчатый лук подешевел на 0,6%, яблоки — на 0,5%, морковь — на 0,3%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных подорожали на 0,9%, хозяйственное мыло — на 0,8%, спички — на 0,5%, туалетное мыло — на 0,3%, пелёнки для новорожденных, детские подгузники, зубные пасты и щетки — на 0,2%, стиральные порошки, женские гигиенические прокладки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,6%.