Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» рассматривает 23-летнего форварда швейцарского «Базеля» и национальной сборной Бразилии по футболу Артура Кабрала в качестве замены Сердару Азмуну, который уже в июле может покинуть российский клуб на правах аренды. Об этом 3 ноября сообщило издание Eurostavka со ссылкой на Transfers24hr.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Ранее сообщалось, что Азмуна бесплатно хотят подписать леверкузенский «Байер-04» и французский «Лион».

В текущем сезоне Артур Кабрал принял участие в 21-м матче за «Базель» в рамках Суперлиги и Лиги Конференций, в котором отметился 23-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. На данный момент бразилец является лучшим бомбардиром швейцарского клуба.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Артура Кабрала в 15 миллионов евро.