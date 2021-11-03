Иркутск, 3 ноября 2021, 19:03 — REGNUM На месте катастрофы Ан-12 в Иркутской области обнаружен бортовой самописец разбившегося самолёта, сообщает 3 ноября Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте.
По некоторым данным, черный ящик сильно поврежден. К расшифровке данных специалисты приступят позднее.
Отмечено, что на месте катастрофы работает группа следователей, производится осмотр частей самолёта и поиск бортовых самописцев.
«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна», — указано в сообщении СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, на борту самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском, находились семь человек. Самолет летел по маршруту Якутск — Иркутск и принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».
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