Белград, , 20:07 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 3 ноября прокомментировал заявления бывшего командующего силами безопасности Косово Кадри Кастрати о том, что Сербия якобы готовит русских наемников для отправки в Косово, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Александр Вулин Mod.gov.rs

По словам Вулина, в случае если Белград захочет вернуть Косово силой, не понадобятся ни русские, ни другие иностранцы — будет достаточно рожденных в Косово сербов.

Глава МВД Сербии добавил, что албанцы (албанские журналисты отметили, что Вулин назвал албанцев оскорбительным словом «шиптари», что является искаженным от албанского shqiptarët) убедились в этом, когда высокомерно послали свои специальные службы на север Косово и Метохии, а затем были унижены и в страхе отступили.

Как считает Вулин, причиной заявления Кастрати стало стремление побудить НАТО снова поднять оружие и начать войну, «которую сами албанцы никогда не смогли бы выиграть, поскольку они не могут сами построить государство».

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