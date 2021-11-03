Вашингтон, , 19:10 — REGNUM США не считают агрессивными передвижения российских сил у границ с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Марк Милли

«Мы видели подобное раньше… Что бы это могло значить? Мы пока не знаем, слишком рано делать выводы», — указал генерална форуме безопасности в Колорадо

Напомним, что 30 октября газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной якобы обеспокоены ряд американских и евросоюзных чиновников.

Ранее американское издание Politicoопубликовало несколько спутниковых снимков, на которых якобы запечатлены российские танки «на границе с Украиной».

Как отмечают авторы, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото якобы находятся в Смоленской области, в городе Ельня. Вместе с тем данный регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.