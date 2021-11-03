Жириновский предложил еженедельные уроки полового воспитания
Москва, 3 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Ввести в школах уроки полового воспитания предложил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Дмитрий Туркин ИА Красная Весна
Школа
«Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний», — сказал Жириновский.
Он также предложил создать ассоциацию сексологов России, ее члены и должны проводить уроки полового воспитания.
По мнению парламентария, необходимо проводить одну лекцию в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту.
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