Барселона, Испания, , 18:56 — REGNUM 3 ноября издание Sport. es сообщило, что руководство каталонской «Барселоны» рассматривает вариант продажи 29-летнего бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно. Отмечается, что «сине-гранатовые» готовы отдать Коутиньо в аренду на полгода с обязательным правом выкупа.

Филиппе Коутиньо Granada

Коутиньо перешел в «Барселону» 8 января 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в одиннадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Валенсии».

На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Соглашение Коутиньо с «сине-гранатовыми» действует до середины 2023 года.